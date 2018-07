Monaco (AFP) Die Europäische Union und das Fürstentum Monaco haben ein Abkommen über den automatischen Austausch von Bankdaten beschlossen, um der Steuerhinterziehung einen Riegel vorzuschieben. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici und Vertreter der Regierung von Monaco unterzeichneten am Montag eine entsprechende Vereinbarung, die 2018 in Kraft treten soll. Monaco wird EU-Mitgliedstaaten dann automatisch über deren Bürger informieren, die in dem Fürstentum ein Bankkonto eröffnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.