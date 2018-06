Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will sich nicht in die Auseinandersetzungen über den Verbleib Großbritanniens in der EU einschalten. Die Kommission werde sich an dieser Kampagne "nicht beteiligen", sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Montag in Brüssel. Der britische Premierminister David Cameron hatte am Samstag angekündigt, dass seine Landsleute am 23. Juni über den Verbleib Großbritanniens in der EU oder den Austritt ("Brexit") abstimmen sollen.

