Bonn (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin hält die Gefahr einer neuen Finanzkrise für gering. Die derzeitigen Ausschläge an den Aktienmärkten würden nicht die fundamentalen Fakten widerspiegeln, so wie man sie in den Bilanzen sehe, sagte Behördenchef Felix Hufeld der "Süddeutschen Zeitung". Die Bafin glaubt demnach nicht an eine krisenhafte Zuspitzung, die mit 2008 vergleichbar wäre. Das Finanzsystem stehe heute viel besser da als bei der jüngsten Finanzkrise, sagte Hufeld.

