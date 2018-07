Rom (SID) - Trotz des Streits zwischen Coach Luciano Spalletti und Kapitän Francesco Totti segelt der AS Rom in Italiens Serie A auf Erfolgskurs. Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger bekam nach dem 5:0-Sieg gegen US Palermo gute Kritiken. "Der fleißige Rüdiger koordiniert gut die defensive Linie", lobte die Gazzetta dello Sport.

Weltmeister Miroslav Klose musste sich indes mit Lazio Rom mit einem 0:0 beim Abstiegskandidaten Frosinone Calcio begnügen. Der Weltmeister wurde in der 66. Minute eingewechselt, konnte aber nichts mehr bewirken. "Klose wird zu spät eingesetzt", kritisierte Il Messaggero.