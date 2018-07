Mainz (SID) - Rouven Schröder beerbt Christian Heidel als Sportchef beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. FSV-Präsident Harald Strutz bestätigte am Montag, dass man sich mit Schröder einig sei. Der 40 Jahre alte Schröder kommt vom Mainzer Ligarivalen Werder Bremen. Heidel (52) wird ab dem 1. Juli Sportvorstand bei Schalke 04 und tritt in Gelsenkirchen die Nachfolge von Horst Heldt an.