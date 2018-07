Paris (AFP) Die Erdölpreise dürften nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) erst im kommenden Jahr wieder ansteigen. Erst 2017 werde es wieder ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage geben, erklärte die in Paris ansässige Agentur am Montag in einer Fünfjahresprognose. Die großen Erdölreserven würden aber auch dann verhindern, dass die Preise rasch ansteigen.

