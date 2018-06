Beirut (AFP) Bei den Anschlägen in Syrien sind am Sonntag nach jüngsten Angaben von Aktivisten mehr als 150 Menschen getötet worden. Die Zahl der Todesopfer bei der Anschlagsserie in der Nähe eines schiitischen Schreins südlich von Damaskus habe sich auf 96 erhöht, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntagabend mit. Zudem habe es dutzende Verletzte gegeben.

