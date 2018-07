Barcelona (dpa) - Facebook will in diesem Jahr seinen ersten Satelliten zur günstigen Internet-Versorgung entlegener Gebiete in Afrika starten. Außerdem werde dafür gerade die zweite Test-Drohne mit Antennen gebaut, sagte Gründer und Chef Mark Zuckerberg auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona. Er startete die Initiative Internet.org, die mehr Menschen ins Netz bringen soll. Vier Milliarden Menschen hätten nach wie vor keinen Zugang zum Internet. Das Programm ist allerdings auch umstritten.

