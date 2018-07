Nürnberg (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges wird beim WTA-Turnier in Nürnberg (14. bis 21. Mai) an den Start gehen. Die Weltranglisten-53. aus Bad Oldesloe gab den Veranstaltern des Nürnberger Versicherungscups ihre Zusage. Auch Australian-Open-Achtelfinalistin Anna-Lena Friedsam (Neuwied) wird in Nürnberg an den Start gehen.

Insgesamt 19.000 Zuschauer hatten sich 2015 die Matches des Sandplatz-Turniers auf der Tennisanlage des 1. FC Nürnberg angeschaut. Den Titel gewann die Italienerin Karin Knapp. Bei der Erstauflage 2013 hatte Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) als bislang einzige Deutsche das Endspiel erreicht.

Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner fungiert beim Nürnberger Versicherungscup 2016 erneut als Turnierbotschafterin.