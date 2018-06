Doha (SID) - Die Fed-Cup-Spielerinnen Sabine Lisicki und Julia Görges sind beim WTA-Turnier in Doha/Katar bereits an ihren Auftakthürden gescheitert. Die Weltranglisten-32. Lisicki (Berlin) unterlag der Rumänin Monica Niculescu nach nur 61 Minuten 2:6, 2:6.

Im letzten Match des Abends musste sich dann Görges (Bad Oldesloe) der Russin Swetlana Kusnezowa auf dem Centre Court mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Eine Woche zuvor hatte Görges, die Nummer 53 im Ranking, die ehemalige US-Open-Siegerin Kusnezowa in Dubai noch klar in zwei Sätzen bezwungen, war dann aber im Achtelfinale gescheitert.

Zuvor hatte beim mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Katar schon Annika Beck (Bonn) das Aus ereilt. Deren Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic (Darmstadt) kam als bislang einzige Deutsche weiter.

Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber hat in der ersten Runde ein Freilos und bekommt es in ihrem Auftaktmatch am Dienstag mit der Chinesin Zheng Sasai zu tun. Für die 28-Jährige aus Kiel ist es die erste Partie auf der WTA-Tour seit ihrem Triumph von Melbourne vor gut drei Wochen.