Washington (AFP) Ein Besuch bei Präsident Barack Obama und seiner Ehefrau Michelle hat eine 106-jährige US-Bürgerin überglücklich gemacht: In einem am späten Sonntag veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Virginia McLaurin im Weißen Haus empfangen wird. Mit einem enthusiastischen "Hi" stürmt McLaurin auf das Präsidentenpaar zu, als der Zeremonienmeister ihren Namen nennt.

