Buenos Aires (AFP) Mit der Aufnahme neuer Verbindlichkeiten will Argentinien den Schuldenstreit mit seinem Altgläubigern endgültig beenden. Nach der Rückkehr an die Finanzmärkte wolle sein Land 15 Milliarden Dollar (gut 13,6 Milliarden Euro) an neuen Schulden durch Staatsanleihen aufnehmen, um Altforderungen zu begleichen, sagte Finanzminister Alfonso Prat-Gay am Dienstag vor Journalisten. Dabei gehe es unter anderem um eine zuletzt in den USA ausgehandelte Rückzahlung von sechseinhalb Milliarden Dollar.

