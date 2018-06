Sydney (AFP) Ein chinesischer Unternehmer hat die Erlaubnis für den Kauf von Australiens größter Molkerei erhalten. Finanzminister Scott Morrison erklärte am Dienstag, ausländische Investitionen stünden nationalen Interessen nicht entgegen. Die Molkerei auf der Insel Tasmanien sei seit jeher in ausländischem Besitz gewesen. Erst im November hatte die australische Regierung den Verkauf einer Riesenfarm an chinesische Unternehmen blockiert.

