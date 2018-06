Karlsruhe (AFP) Sein umstrittener Facebook-Auftritt hat einem Richter am Landgericht Rostock eine Schlappe beim Bundesgerichtshof (BGH) eingebracht. In einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss hob der BGH ein Urteil des Rostocker Gerichts wegen des Internetauftritts auf. Im Facebook-Account des Richters war unter anderem ein Foto zu sehen, auf dem er ein T-Shirt mit der Aufschrift trug "Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause: JVA".

