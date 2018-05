Rom (AFP) Der ehemalige Chef des Formel-1-Teams von Ferrari, Stefano Domenicali, wird neuer Chef der Sportwagenmarke Lamborghini. Domenicali werde sein Amt am 15. März antreten, teilte der Autohersteller am Dienstag mit. Er trete "dieses wichtige Erbe" mit Enthusiasmus an, erklärte Domenicali selbst. Er werde weiterhin für den Erfolg arbeiten, den sein Vorgänger Stephan Winkelmann erreicht habe.

