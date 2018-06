Brüssel (AFP) Wegen Grenzschließungen fürchtet die EU eine humanitäre Krise durch einen Rückstau von Flüchtlingen auf dem Balkan. "Wir sind besorgt über die Entwicklungen entlang der Balkanroute", erklärten die EU-Kommission und die niederländische Ratspräsidentschaft am Dienstag gemeinsam. Diese könnten eine "humanitäre Krise in bestimmten Ländern, und insbesondere in Griechenland" zur Folge haben. Sie forderten alle Länder zu "Notfall-Planungen" auf.

