München (AFP) Der frühere Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, will das Gehalt aus seiner Freigänger-Zeit in vollem Umfang spenden. Das sagte der 64-Jährige der "Sport-Bild" (Mittwochsausgabe) kurz vor seiner Haftentlassung auf Bewährung. "Mein Vertrag läuft hier bei Bayern am 29. Februar, am Tag meiner Entlassung, aus. Ich habe das volle Gehalt der FC Bayern Hilfe e. V. gespendet", sagte Hoeneß. Dem Blatt zufolge soll es sich um einen hohen fünfstelligen Betrag handeln.

