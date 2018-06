Wiesbaden (AFP) In jeder fünften Familie in Deutschland leben Kinder nur mit Mutter oder Vater. Im Jahr 2014 gab es in 20 Prozent der 8,1 Millionen Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind alleinerziehende Elternteile, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil hatte demnach im Jahr 1996 erst bei 14 Prozent gelegen.

