Waging am See (AFP) Die Käserei Bergader ruft einen Schnittkäse zurück, nachdem in einer einzelnen Packung Metallsplitter gefunden wurden. Es handle sich ausschließlich um Käse mit der Markenbezeichnung "Biarom Grüner Pfeffer Schnittkäse (45 Prozent Fett)", der unter anderem bei Rewe und Edeka verkauft wird, teilte das Unternehmen in Oberbayern mit. Metallene Fremdkörper könnten eine Schnitt- oder Stichgefahr darstellen oder beim Verschlucken Atemnot verursachen.

