Berlin (AFP) In einem gemeinsamen Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) haben Bayern Finanzminister Markus Söder (CSU) und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Norbert Walter-Borjans (SPD) eine deutliche Aufstockung der Bundesmittel zur Finanzierung der Flüchtlingskosten gefordert. Walter-Borjans sagte dazu am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin", der Länderbedarf für die Flüchtlings-Integration belaufe sich allein 2016 auf eine Summe "um die 20 bis 25 Milliarden Euro".

