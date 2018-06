Kitchanga (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat am Dienstag ein Flüchtlingslager im unruhigen Osten der Demokratischen Republik Kongo besucht. Nach seinem Aufenthalt im benachbarten Burundi reiste Ban zum Mungote-Camp in der Provinz Nord-Kivu, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. In dem Lager leben etwa 15.000 Menschen. Ban sprach dort mit einigen Frauen, aß mit Kindern zu Mittag und besichtigte eine Schule.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.