Genf (AFP) In diesem Jahr sind nach Angaben von Experten bereits mehr als 100.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gelangt. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf mit. Der weitaus größte Teil von ihnen erreichte demnach Griechenland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.