Lissabon (dpa) - Das portugiesische Parlament hat den umstrittenen Haushalt der Linksregierung in erster Lesung gebilligt. Für den Entwurf für 2016 stimmten die Abgeordneten der Sozialistischen Partei von Ministerpräsident António Costa sowie der verschiedenen linken Verbündeten der PS. Der Etat, der eine Abschwächung der Sparpolitik im früheren Euro-Krisenland vorsieht, soll am 16. März endgültig verabschiedet werden. Wegen der Wahlen und der folgenden Regierungsbildung hatte Portugal der EU-Kommission den Entwurf erst im Januar vorgelegt - drei Monate später als üblich. Der Etat wurde in Brüssel trotz Bedenken akzeptiert.

