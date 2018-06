Genf (SID) - Dem Qualifying in der Formel 1 steht eine Revolution bevor. Die Strategiegruppe und die Formel-1-Kommission haben am Dienstag beim Treffen in Genf laut übereinstimmenden Medienberichten einem Modus zugestimmt, bei dem im Stile eines Ausscheidungsrennens nach einer Einrollphase jeweils im 90-Sekunden-Takt der schwächste Fahrer fliegt. Die Pole-Position belegt, wer im Stile des Spiels "Reise nach Jerusalem" als letzter Fahrer übrig bleibt.

Der Weltrat des Dachverbandes FIA müsste diesen Modus allerdings noch ratifizieren, ehe er zum Einsatz kommen kann. Ein offizielles Statement der FIA gab es bis zum Dienstagabend nicht.

Bei den Regeln für 2017 soll dagegen wie erwartet keine Einigung erzielt worden sein. Die Entscheidung in dieser Frage wurde ebenso auf den 1. April vertagt wie die über die Kosten der Motoren ab 2018.