London (dpa) - Der FC Arsenal steht durch einen Doppelschlag von Lionel Messi im Achtelfinale der Champions League vor dem sechsten Scheitern nacheinander. Die Londoner unterlagen mit den Fußball-Weltmeistern Mesut Özil und Per Mertesacker dem FC Barcelona vor heimischer Kulisse 0:2 (0:0).

Superstar Messi erzielte in der 71. Minute und per Foulelfmeter (84.) beide Tore für Barça, bei dem der deutsche Torhüter Marc-André ter Stegen nur bei wenigen Szenen eingreifen musste. Das Rückspiel in Barcelona findet am 16. März statt.

Die Katalanen sind nun seit 33 Pflichtspielen unbesiegt. Die letzte Niederlage auf europäischer Bühne musste der spanische Tabellenführer im Mai vergangenen Jahres im Halbfinale beim FC Bayern München hinnehmen. Der fünfmalige Weltfußballer Messi schaffte im siebten Spiel seine ersten Tore gegen Arsenals Schlussmann Petr Cech.

Gegen die Viererkette der Gastgeber um Mertesacker tat sich Barcelona lang schwer, konnte die höhere Ballbesitzquote lange nicht zu Torchancen ummünzen. Die erste echte Gelegenheit hatten die Gastgeber: Nach Vorarbeit von Özil schoss Alex Oxlade-Chamberlain Barça-Schlusmann ter Stegen in die Arme (22.). Messi schoss einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in die Arsenal-Mauer. Der Argentinier war aber noch der Aktivste aus dem offensiven Super-Trio des spanischen Ausnahme-Teams mit Neymar und Luis Suarez. Kurz vor der Pause vergab Suarez die Riesenchance zur Führung: Sein Kopfball ging knapp rechts am Pfosten vorbei.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Arsenals Keeper Cech das erste Mal geprüft. Der Tscheche stürmte gegen Neymar rechtzeitig heraus. Nun drängte Barcelona vor allem über die Flügel auf den Auswärtstreffer, das Spielgeschehen fand nun fast nur noch in der Arsenal-Hälfte statt. Allerdings wurde Suarez zu wenig eingebunden. Auf der Gegenseite konnte ter Stegen bei Olivier Girouds Kopfball seine Klasse unter Beweis stellen.

Barça erhöhte weiter den Druck. Zunächst scheiterten Neymar und Messi, dann aber kam die große Viertelstunde des fünfmaligen Weltfußballers. Bei einem mustergültigem Konter passte Suarez auf Messi, der mühelos zur Führung einschob. Suarez traf kurz danach den Pfosten, erneut Messi machte dann alles klar. Nacho Monreal legte den Argentinier klar im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte der Ausnahme-Akteur dann selbst.

