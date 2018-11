London (dpa) - Dem FC Arsenal droht im Achtelfinale der Champions League das sechste Scheitern in Serie. Die Londoner unterlagen mit den Fußball-Weltmeistern Mesut Özil und Per Mertesacker dem FC Barcelona vor heimischer Kulisse 0:2. Superstar Lionel Messi erzielte beide Tore für Barça, bei dem der deutsche Torhüter Marc-André ter Stegen nur bei wenigen Szenen eingreifen musste. Das Rückspiel in Barcelona findet am 16. März statt.

