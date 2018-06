Mailand (AFP) In Mailand haben am Dienstag die Trauerfeierlichkeiten für den am Freitag verstorbenen italienischen Schriftsteller Umberto Eco begonnen. Hunderte Menschen versammelten sich zu der laizistischen Trauerfeier am Nachmittag im Castello Sforzesco. Zuvor war der mit Blumen geschmückte Sarg mit den Überresten des Verstorbenen unter dem Applaus dutzender Angehöriger, Freunde und Schaulustiger von Ecos Haus abtransportiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.