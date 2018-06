Paris (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel, der britische Premier und die Präsidenten der USA und Frankreichs haben eine baldige Einhaltung der ausgehandelten Waffenruhe in Syrien gefordert. Dies teilte der Pariser Élysée-Palast am Abend nach einem Gespräch der vier Spitzenpolitiker mit. Merkel, Barack Obama, François Hollande und David Cameron betonten demnach die Dringlichkeit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die humanitäre Krise in Syrien zu beenden - vor allem in Aleppo. Das Regime in Damaskus hatte erklärt, es akzeptiere die Feuerpause. Rebellenvertreter äußerten große Skepsis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.