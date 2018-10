Köln (dpa) - Nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln ermittelt die Polizei laut "Süddeutscher Zeitung" wegen möglicher Verletzungen des Dienstgeheimnisses. Es werde geprüft, wie etwa Einsatzprotokolle und Fotografien von Beweismitteln an die Öffentlichkeit gelangen konnten, schreibt das Blatt unter Berufung auf einen Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft. Ein interner Einsatzbericht der Bundespolizei hatte die Lage in der Silvesternacht so beschrieben: Frauen sollen einen Spießrutenlauf erlebt haben.

