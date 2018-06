London (dpa) - Die Queen bekommt eine eigene Bahnlinie - jedenfalls dem Namen nach. Elizabeth II. enthüllte das lilafarbene Logo der nach ihr benannten "Elizabeth Line" in der Londoner U-Bahn-Station Bond Street, fast 30 Meter unter der Stadt. Passend dazu trug sie Hut, Mantel und Kleid in Lila. Die Queen war 1969 die erste Monarchin, die mit einer Londoner U-Bahn fuhr. Die "Elizabeth Line" wird unter London verlaufen und umliegende Grafschaften miteinander verbinden. Erste Teile der Strecke sollen schon im kommenden Jahr in Betrieb gehen.

