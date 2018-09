Bengasi (AFP) Regierungstreue Militäreinheiten haben am Dienstag in der zweitgrößten libyschen Stadt Bengasi große Erfolge gegen islamistische Kampfgruppen erzielt. Wie der Sprecher der Sondereinheiten, Fadel al-Hassi, mitteilte, wurde der Stadtbezirk Lithi "vollständig befreit". Dieser Stadtbezirk wurde zuvor von Kämpfern der Gruppen Islamischer Staat (IS) und Ansar Ascharia gehalten, die dem Al-Kaida-Netzwerk nahesteht.

