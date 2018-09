Kairo (SID) - Mit Vorfreude auf den ersten Formtest und dem großen Traum von den dritten Olympischen Spielen startet Fünfkampf-Weltmeisterin Lena Schöneborn am Mittwoch in die Saison. Beim Weltcup-Auftakt in Kairo beginnt für die 29 Jahre alte Peking-Olympiasiegerin die entscheidende Phase auf dem Weg zu den Sommerspielen in Rio de Janeiro.

"Ich habe gut trainiert und will gucken, was die Form beim ersten Weltcup sagt. Ich freue mich, das austesten zu können", sagte Schöneborn. Die Bonnerin hatte mit ihrem Triumph bei der Heim-WM 2015 in Berlin die Olympia-Qualifikation geschafft, muss diese bis zum Stichtag am 1. Juni bei den Weltcups und der WM in Moskau Ende Mai allerdings bestätigen. "Wenn ich die Form aus dem Vorjahr halten kann, sieht es ganz gut aus", sagte Schöneborn.

Nach ihrem "Märchen-Traumergebnis" in Peking 2008 sowie der Enttäuschung mit Platz 15 vier Jahre später in London blickt Schöneborn dem Saison-Höhepunkt in Brasilien mit Gelassenheit entgegen. "Ich bin jetzt schon ein alter Hase. Es ist immer noch das absolut größte Ziel, aber ich habe den Vorteil, dass ich auf zwei verschiedene Ergebnisse zurückblicken kann", sagte Schöneborn.

Neben Schöneborn hat bislang nur Janine Kohlmann (Potsdam) einen Quotenplatz für Rio erreicht, Annika Schleu (Berlin) steht angesichts von nur zwei Olympia-Startplätzen unter Zugzwang. Die deutschen Männer fehlt vor dem Saisonstart das Rio-Ticket.