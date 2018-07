Berlin (dpa) - Einen Überblick über die Entwicklung bei der Armut in Deutschland gibt der Paritätische Wohlfahrtsverband heute in Berlin. Gemeinsam mit dem Kinderhilfswerk, Pro Asyl und weiteren Verbänden legt der Verband dazu den Armutsbericht 2016 vor. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Verband vor wachsender Armut gewarnt. Bei seinem Verständnis von Armut stützt sich der Verband auf die offizielle Statistik für das Risiko, arm zu werden - definiert als Einkommen unter 60 Prozent des Durchschnitts.

