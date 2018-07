Barcelona (AFP) Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei will nicht mehr nur Mobilfunkgeräte, sondern auch Netzwerkausrüstungen in den USA verkaufen. Es sei "unfair" gegenüber den US-Verbrauchern, dass sie nicht von den Huawei-Produkten profitieren könnten, sagte Konzernchef Guo Ping am Montagabend auf der Mobilfunkmesse in Barcelona.

