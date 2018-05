Athen (AFP) Griechenland hat gegen die von Österreich für Mittwoch einberufene Westbalkankonferenz zur Flüchtlingskrise protestiert. Das Außenministerium in Athen erklärte am Dienstag, es handele sich um eine "einseitige und keineswegs freundschaftliche Aktion". Dabei werde versucht, in Abwesenheit Griechenlands Entscheidungen zu treffen, die dessen Grenzen angingen. Die EU-Kommission zeigte sich besorgt über Alleingänge in der Flüchtlingsfrage und forderte alle Länder zur Zusammenarbeit auf.

