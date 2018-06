Paris (AFP) Der Schokoladen-Hersteller Mars hat seinen Riesen-Rückruf von Schokoriegeln ausgeweitet. Betroffen sind mindestens sieben europäische Länder, neben Deutschland und Frankreich auch Italien, Spanien, Großbritannien, die Niederlande und Belgien, wie Mars in Frankreich am Dienstag mitteilte. Ein Verbraucher hatte nach Angaben des Unternehmens Kunststoffteilchen in einem Mars-Produkt gefunden.

