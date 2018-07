Washington (AFP) Nach den jüngsten Provokationen Nordkoreas haben sich die USA und China im Ringen um eine neue Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen angenähert. Ein Entwurf müsse zwar noch ausgearbeitet werden, teilten US-Außenminister John Kerry und sein chinesischer Kollege Wang Yi am Dienstag nach Gesprächen in Washington mit. Es sei aber davon auszugehen, dass dies in den kommenden Tagen gelingen werde.

