Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry plant einen Besuch in Kuba zu Diskussionen über Menschenrechtsfragen. Bei einer Anhörung im Senat kündigte Kerry am Dienstag an, in den "kommenden ein bis zwei Wochen" in den Karibikstaat zu reisen. Die Visite bereitet auch den historischen Besuch von US-Präsident Barack Obama vor, der am 21. und 22. März als erstes US-Staatsoberhaupt seit 1928 in Kuba erwartet wird.

