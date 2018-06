Kuopio (SID) - Manuel Faißt und Weltmeister Johannes Rydzek stehen beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Kuopio/Finnland vor einer weiteren Topplatzierung. Faißt (Baiersbronn) geht nach einem Sprung auf 126,0 m als Dritter in den Langlauf über zehn Kilometer, sein Rückstand auf den führenden Japaner Akito Watabe beträgt 26 Sekunden. Wohl noch bessere Chancen hat der laufstarke Rydzek (Oberstsdorf) mit 34 Sekunden Rückstand auf Rang fünf.

Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) muss in der Loipe (ab 15.00 Uhr/Eurosport) dagegen exakt eine Minute auf Watabe aufholen. Der Sachse geht nach zuletzt elf Podestplätzen in Folge als Zehnter an den Start.