Berlin (SID) - Alba Berlin und Basketball-Vizemeister Bayern München haben sich im Achtelfinal-Hinspiel des Eurocups 82:82 (47:41) getrennt. Die beiden Bundesliga-Rivalen lieferten sich vier Tage nach ihrem Duell im deutschen Pokalfinale erneut eine bis zum Schluss spannende Partie, die mit dem im Basketball seltenen Remis endete. Das Rückspiel steigt am Dienstag in München, zuvor gibt es das Dauer-Duell auch am Sonntag in der Bundesliga.

"Beide Teams haben schon viel gegeneinander gespielt, ein Unentschieden hatten wir noch nicht. Wir hatten den letzten Ball in den Händen um zu gewinnen, aber das ist heute egal", sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic.

Lange Zeit sah alles nach einem erneuten Sieg der Berliner aus. Der achtmalige Meister begann anders als am Sonntag konzentriert, führte zur Pause klar und baute den Vorsprung im dritten Viertel sogar auf 65:56 aus. Im letzten Abschnitt drehten die Bayern vor 8855 Zuschauern aber die Partie und lagen sogar mit 80:73 vorne, ehe Berlin zumindest noch das Remis rettete.

Beste Werfer bei Alba waren Elmedin Kikanovic mit 24 und Jordan Taylor mit 18 Punkten. Für die Gäste kam Dusko Savanovic auf 15, Paul Zipser auf 14 Zähler. Kurios: Ein Computer-Problem sorgte sowohl im zweiten als auch zu Beginn des dritten Viertels für mehrminütige Spielunterbrechungen.

Eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinals verschafften sich derweil die EWE Baskets Oldenburg. Beim französischen Pokalsieger und Tabellenführer Straßburg IG gewannen die Baskets 78:76 (46:41) und gehen gut gerüstet in das Rückspiel am Dienstag. Überragender Mann war Oldenburgs Rickey Paulding mit 24 Punkten.