Salt Lake City (SID) - Für Tibor Pleiß geht das Hin und Her in Nordamerika weiter. Nur eine Woche nach der Rückkehr zu den Utah Jazz hat das Team aus der Basketball-Profiliga NBA den deutschen Nationalspieler zum insgesamt fünften Mal an sein Farmteam Idaho Stampede abgegeben.

Schon am Freitag soll der Center in der zweitklassigen Development League bei den Bakersfield Jam für das Team aus dem 550 Kilometer entfernten Boise auflaufen.

Für Idaho Stampede kam der 26-Jährige bislang 15-mal zum Einsatz und erzielte im Schnitt 12,6 Punkte. Für die Jazz verbuchte der 2,18-m-Riese in zwölf Spielen durchschnittlich zwei Punkte und 1,3 Rebounds.