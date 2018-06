Köln (AFP) Im ersten Prozess um die Straftaten in der Kölner Silvesternacht hat das Amtsgericht Köln am Mittwoch einen Marokkaner zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und 100 Euro Geldstrafe verurteilt. Der 23-Jährige gestand vor Gericht, am Silvesterabend um kurz nach 23 Uhr auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs einer Frau das Handy gestohlen, als diese gerade den Kölner Dom fotografierte.

