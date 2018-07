Rosenheim (AFP) Nach dem Brand in einer Abschiebe-Haftanstalt im bayerischen Mühldorf am Inn steht ein 23-jähriger Häftling im Verdacht, das Feuer in seiner Zelle mutwillig gelegt zu haben. Der Tatverdächtige leugne aber die Brandlegung, teilte die Polizei Rosenheim mit. Der Afghane erlitt bei dem Feuer am Dienstagabend eine leichte Rauchgasvergiftung. Für Mittwoch war laut Polizei bereits seit längerem seine Abschiebung geplant.

