Friedberg (AFP) Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf eine Asylbewerberunterkunft in Hessen faustgroße Steine geworfen. Zwei Scheiben der Unterkunft in Florstadt gingen zu Bruch, Bewohner wurden aber nicht verletzt, wie die Polizei Friedberg mitteilte. Die Ermittler gehen demnach von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus, nachdem ein Zettel mit entsprechenden Äußerungen gefunden wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.