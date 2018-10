Berlin (AFP) Der Direktor der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, rechnet für dieses Jahr erneut mit der Ankunft von rund einer Million Flüchtlingen in Europa. "Es wäre ein Erfolg, wenn die Flüchtlingszahlen gegenüber 2015 stabil blieben. Wir stellen uns angesichts der Lage in Syrien auch in diesem Jahr auf rund eine Million Flüchtlinge ein", sagte Leggeri den Dortmunder "Ruhr Nachrichten" (Mittwochsausgabe).

