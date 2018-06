Stuttgart (AFP) Beim ersten öffentlichen Aufeinandertreffen aller Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und andere Kandidaten die rechtspopulistische AfD scharf attackiert. "Das ist die Sprache von Extremisten", sagte Kretschmann am Mittwochabend auf einer Podiumsdiskussion der "Stuttgarter Nachrichten" über das Parteiprogramm der AfD. An der Debatte nahm auch AfD-Kandidat Jörg Meuthen teil, der den Vorwurf des Extremismus zurückwies.

