Köln (SID) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen bis Saisonende auf Stürmer Yared Hagos verzichten. Der 32-jährige Schwede erlitt in der Partie gegen die Adler Mannheim am vergangenen Sonntag einen Mittelhandbruch. Hagos absolvierte in dieser Saison 45 Partien für die Krefelder und kam dabei auf zwei Tore und neun Assists.