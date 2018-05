London (AFP) Eine Gruppe britischer Generäle im Ruhestand, darunter vier frühere Generalstabschefs, haben sich in einem offenen Brief für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union ausgesprochen. Vier Monate vor dem Referendum wiesen die 13 Ex-Generäle in dem am Mittwoch vom "Daily Telegraph" veröffentlichten Schreiben auf äußere Gefahren wie die "Instabilität im Nahen Osten", die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und die "russische Aggressivität" hin.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.