Paris (AFP) Die französischen Steuerbehörden fordern vom US-Internetkonzern Google Steuernachzahlungen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Das verlautete am Mittwoch aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen in Paris. Am Abend wollte Google-Chef Sundar Pichai mit dem französischen Wirtschaftsminister Eduard Macron zusammentreffen.

