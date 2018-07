Paris (AFP) Nach dem Fund von Pestizidspuren in Slipeinlagen aus Bio-Baumwolle ist in Frankreich und Kanada eine Rückrufaktion gestartet worden. Zurückgerufen werden 3100 Schachteln mit Binden der Marke Organyc, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren in Slipeinlagen Rückstände von Glysophat gefunden worden, dem als wahrscheinlich krebserregend eingestuften Hauptwirkstoff des Unkrautvernichters Roundup des US-Agrarriesen Monsanto.

